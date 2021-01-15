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15.01.2021 - 15:09 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray'da derbi hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da derbi hazırlıkları
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra pas oyunları üzerinde durdu. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesindeki son antrenmanını yarın yapacak.

Galatasarayda derbi hazırlıkları

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