Galatasaray'da derbi hazırlıkları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra pas oyunları üzerinde durdu. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesindeki son antrenmanını yarın yapacak.

Maç özeti | Real Madrid-Athletic Bilbao