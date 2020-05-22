Galatasaray'da divan kurulu telekonferans ile yapÄ±lacak!

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ Divan Kurulu BaÅŸkanÄ± EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu, mayÄ±s ayÄ±ndaki olaÄŸan divan kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±n telekonferans ÅŸeklinde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden bir aÃ§Ä±klama yayÄ±mlayan HamamcÄ±oÄŸlu, "Korona pandemisi nedeniyle nisan ayÄ± divan toplantÄ±mÄ±zÄ± yapamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z malumunuzdur. TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± sarsan bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ durumun getirdiÄŸi yeni ÅŸartlara uyum saÄŸlamak amacÄ± ile daha Ã¶nce 9 MayÄ±s 2020 tarihinde yapmayÄ± planlamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz mayÄ±s ayÄ± olaÄŸan divan toplantÄ±mÄ±z, 23 MayÄ±s 2020 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 13.30'da, KOVÄ°D-19 salgÄ±nÄ± ve sosyal mesafe sÄ±nÄ±rlamasÄ± sebebiyle telekonferans ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸecektir." ifadelerini kullandÄ±.

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