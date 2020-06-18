18.06.2020 - 18:07 | | İSTANBUL (AA) -
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı cumartesi günü
Sarı-kırmızılı kulüpte "on-line" divan kurulu toplantısı, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
Galatasaray Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı, 20 Haziran Cumartesi günü çevrim içi gerçekleştirilecek.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Haziran ayı olağan divan toplantımız, 20 Haziran Cumartesi günü saat 13.30'da on-line olarak video konferans yöntemi ile yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.