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18.06.2020 - 18:07 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı cumartesi günü

Sarı-kırmızılı kulüpte "on-line" divan kurulu toplantısı, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı cumartesi günü
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Galatasaray Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı, 20 Haziran Cumartesi günü çevrim içi gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Haziran ayı olağan divan toplantımız, 20 Haziran Cumartesi günü saat 13.30'da on-line olarak video konferans yöntemi ile yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Galatasarayda divan kurulu toplantısı cumartesi günü

 

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