Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...
02.10.2020 - 13:00 | | Sabah

Galatasaray'da Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...

Galatasaray, iki sezon önce ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Emre Akbaba transferinde büyük zarara uğradı. Aslan'ın bonservisine 4 milyon Euro ödediği yıldız futbolcunun sözleşmesine de özel bir madde koyduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...
ABONE OL

İki sene önce ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kapan Galatasaray, Emre Akbaba için Alanyaspor'a 4 milyon euro bonservis ödemişti. Ayağı iki kere kırılan Emre, tam 1 bir yıl sahalardan uzak kaldı ve sarı-kırmızılı kulübe beklenen katkıyı sağlayamadı. Yönetimin Avrupa'ya satma hayali kurduğu başarılı futbolcunun sözleşmesine özel madde koydurduğu ortaya çıktı.

1.750 milyon euro garanti ücreti ile sarı-kırmızılı takımda en fazla kazanan yerli oyuncu unvanına sahip Emre, 15 milyon euro'ya serbest kalma hakkına sahipti. 27 yaşındaki 10 numara sakatlıklar yüzünden değerini kaybederken, Galatasaray, büyük yatırım yaptığı yıldız oyuncudan şimdilik zarar etti. 

27 yaşındaki 10 numara sakatlıklar yüzünden değerini kaybederken, Galatasaray, büyük yatırım yaptığı yıldız oyuncudan şimdilik zarar etti. 

1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu ile bu sezon yönetimin yeniden masaya oturması bekleniyor. Yıllık ücretini TL'ye çeviren oyuncunun yine bu şartlarda teklif edilecek bir sözleşmeye vereceği yanıt da merakla bekleniyor.

Oyuncunun Galatasaray'da kalmak istediği ve form durumuna göre de sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon oynanan ve 2-2 sona eren Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından Emre Akbaba yeniden tedavi dönemine girmişti. Ağır bir sakatlık daha yaşayan oyuncunun milli maçlar için verilen ara sonrasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Milli maçlar için verilen ara 15 Ekim'de bitecek ve Emre de bu tarihten itibaren Florya'da takım arkadaşlarına katılacak. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rangers mağlubiyetinin ardından Galatasaray'da olay tepki! 'Kadro dışı...'

Galatasarayda Emre Akbaba şoku 15 milyon Euro...

Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

Diletta Leotta sosyal medya paylaşımıyla gündemde!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gaziantep FK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    Gaziantep FK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Son dakika | Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Resmen açıklandı...
    Son dakika | Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Resmen açıklandı...
  3. Almanya'nın Türkiye kadrosu belli oldu
    Almanya'nın Türkiye kadrosu belli oldu
  4. Aroma, Bursaspor'a sponsor oldu
    Aroma, Bursaspor'a sponsor oldu
  5. Son dakika | Rizespor'dan 6 futbolcuya transfer için izin
    Son dakika | Rizespor'dan 6 futbolcuya transfer için izin



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Honda, 2021 sezonu sonunda Formula 1'den ayrılacak

Honda, 2021 sezonu sonunda Formula 1'den ayrılacak

Göztepe, Kerim Alıcı'yı kadrosuna kattı!

Göztepe, Kerim Alıcı'yı kadrosuna kattı!

Ali Çetin: Kazanarak çıkışa geçeceğiz

Ali Çetin: Kazanarak çıkışa geçeceğiz

Banko Futbol artık her cuma D-Smart'ta!

Banko Futbol artık her cuma D-Smart'ta!

Sıradaki Haber