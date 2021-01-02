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02.01.2021 - 22:33 |

Galatasaray'da Emre Kılınç'ın kırmızı kart üzüntüsü!

Süper Lig'de Antalyaspor karşısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Emre Kılınç sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Galatasaray'da Emre Kılınç'ın kırmızı kart üzüntüsü!
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Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta kırmızı kart gören sarı-kırmızılı oyuncu Emre Kılınç, özür diledi. 

Emre Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçta tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim." ifadelerine yer verdi. 

Sarı-kırmızılı oyuncu, cezasının bitmesinin ardından takımı için elinden gelen her şeyi terinin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Galatasarayda Emre Kılınçın kırmızı kart üzüntüsü

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