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01.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da en ucuz kombine bin 350 lira

Galatasaray’da sınırlı sayıdaki kombine bilet satışları başladı.

Galatasaray'da en ucuz kombine bin 350 lira
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Galatasaray’da sınırlı sayıdaki kombine bilet satışları dün başladı. 2019-2020 kombine sahiplerine öncelikli olarak satışa sunulan biletlerin en ucuzunun bin 350, en pahalısının ise 6 bin 750 lira olduğu ifade edildi.
1 Ekim’den itibaren oynanacak maçlar için geçerli olacak satışların 17 Eylül Perşembe gününe kadar devam edeceği açıklandı.

Galatasarayda en ucuz kombine bin 350 lira

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