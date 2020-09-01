Galatasaray'da en ucuz kombine bin 350 lira

Galatasaray’da sınırlı sayıdaki kombine bilet satışları dün başladı. 2019-2020 kombine sahiplerine öncelikli olarak satışa sunulan biletlerin en ucuzunun bin 350, en pahalısının ise 6 bin 750 lira olduğu ifade edildi.

1 Ekim’den itibaren oynanacak maçlar için geçerli olacak satışların 17 Eylül Perşembe gününe kadar devam edeceği açıklandı.

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