Galatasaray'da ‘En’lerin adamı Belhanda!

Vitrine çıktı

Sarı-kırmızılı takımda Falcao ve Emre Kılınç dışında öne çıkan isim Younes Belhanda oldu. Transfer döneminde gidip gitmeyeceği tartışma konusu olan ancak aldığı yüksek ücret nedeniyle takımdan ayrılmama kararı alan tecrübeli futbolcu Gaziantep maçının ilk 45 dakikasında vitrine çıkmayı başardı.



Etkili performans

44 kez topla buluşan ve bu alanda sarı-kırmızılı takımda liderliği alan Belhanda, Taylan Antalyalı ile beraber en çok ikili mücadele kazanan ve en çok top kapan isim oldu. Belhanda’nın başarılı performansı bunlarla da kalmadı. Dört kez rakip ceza alanına orta açan Faslı yıldız bunların üçünde isabet sağladı.

‘En iyisini yapmak için çalışacağım’

Gaziantep karşısında gol atamasa bile takımın en iyilerinden biri olmayı başaran Taylan Antalyalı, “Hocam benden ne istediyse onu yaptım” dedi.

Genç futbolcu bu sezona daha farklı bir pozisyonda başladığını belirterek, “Galatasaray formasını giydiğim sürece en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Sezon başı antrenmanlarda Fatih Hoca beni savunma önünde denemişti. Neler yapmam gerektiğini de söylemişti. Ben de bunları uygulamaya çalıştım” diye konuştu.

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