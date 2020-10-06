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06.10.2020 - 13:34 |

Galatasaray'da Etebo ve Taylan Antalyalı şoku!

Galatasaray'a Etebo ve Taylan Antalyalı'dan kötü haber geldi. İki oyuncu için de resmi açıklama yapıldı.

Galatasaray'da Etebo ve Taylan Antalyalı şoku!
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu şekilde;

"Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Peter Etebo’nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı’nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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