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20.03.2020 - 07:00 |

Galatasaray’da evden çıkma yasağı

Sarı-kırmızılılarda futbolculara ve çalışanlara evden çıkma yasağı getirildi.

Galatasaray’da evden çıkma yasağı

Daha önce seyircisiz olduğu açıklanan ancak dün ertelendiği belirtilen ligler sonrasında Galatasaray’ın programı da değişti.
Birlikte çalışmanın bir süre durdurulduğunu belirtilen sarı-kırmızılılarda futbolculara ve çalışanlara evden çıkma yasağı getirildi. Buna göre, oyuncuların eş ve çocukları da mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmayacak. Futbolcular bu süre içerisinde ev içinde kendileri için belirlenen özel programla kendilerini hazır tutmaya çalışacak. Bu karar, maçların oynanmasına tepki gösteren yabancıları da rahatlattı.

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