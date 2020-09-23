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23.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da F.Bahçe yasağı

Galatasaray'da Fatih Terim, takıma Fenerbahçe derbisi konuşmaya yasak getirdi.

Galatasaray'da F.Bahçe yasağı
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Süper Lig’de 2’de 2 yapan Galatasaray’da, Teknik Direktör Fatih Terim tesislerde Fenerbahçe derbisinin konuşulmasını yasakladı.

Derbiden önce UEFA Avrupa Ligi’nde Hajduk Split ile karşı karşıya geleceklerini ve bu müsabakaya konsantre olunmasını isteyen deneyimli hoca, oyuncularının dikkatini çekti.

Terim’in, Türk Telekom Stadı’nda yarın oynanacak maçta da Bakü’de olduğu gibi rotasyona gideceği ve en 3-4 ismi yedeğe çekerek dinlendireceği ifade edildi.

Galatasarayda F.Bahçe yasağı

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