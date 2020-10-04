Galatasaray'da Fatih Terim 3 yıldızı kulübeye çekecek!

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim formsuz isimleri kulübeye çekecek. Rangers maçında performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan oyuncular bugün kenara gelecek, Kasımpaşa maçına farklı bir 11 çıkacak.



Tecrübeli teknik adam özellikle orta alan ve ileri uçta bir dizi değişiklik yaparak ofansif gücünü daha da artırmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe maçından sonra Rangers karşılaşmasında da varlık gösteremeyen Falcao formasını Diagne’ye kaptıracak. Terim, hem formsuzluğu hem de yorgunluğu gerekçe göstererek bu değişikliğe imza atacak.



Cim-Bom’da kızağa çekilmesi düşünülen bir diğer isim ise Feghouli olacak. Cezayirli futbolcunun formsuzluğu nedeniyle böyle bir karar alındığı öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Terim’in bu durumda saha içi kurgusunu değiştirerek Emre Kılınç’ı sağ öne koyacağı belirtildi.



İskoçya’da varlık gösteremeyen Babel de yeniden kulübeye dönecek. Hastalığı nedeniyle İskoçya’ya götürülmeyen Arda’nın bu akşam sol kulvarda takımdaki yerini alması bekleniyor.

Terim’in iki maçtır eleştirilen Belhanda’yı kesmesi durumunda ise Ömer Bayram’ı Etebo ve Taylan ile beraber orta alanda kullanacağı öğrenildi.

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