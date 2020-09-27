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27.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin şifresi belirledi!

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisinin şifresi belirlendi. Sarı-kırmızılılar fiziksel anlamda iyi olmalarının avantajını kullanarak rakibine karşı yüksek tempo yapmak istiyor

Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin şifresi belirledi!
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Galatasaray’da bugünkü Fenerbahçe derbisinin şifresi yüksek tempo olacak. Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’ye karşı kritik bir mücadeleye çıkacak.  Fiziksel verilerde iyi ve hazır olmalarının Fenerbahçe’ye karşı avantaj olduğunu düşünen Teknik Direktör Fatih Terim bu konuda uyarılarda bulundu.

Takımın form durumundan memnun olan deneyimli hoca, kontrollü ve temposuz oyunun rakiplerine avantaj sağlayacağını düşünüyor. Bu nedenle oyuncularından Gaziantep ve Başakşehir maçlarında olduğu gibi tempolu oynamalarını isteyen Terim, pas sayısından ziyade hızlı hücumlar istiyor.
Perşembe gecesi Avrupa Ligi maçına çıkmalarına karşın yaptığı revizyonla ideal takımı dinlendiren tecrübeli teknik adam ilk dakikadan itibaren baskı kurulmasını hedefliyor.

Galatasarayda Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin şifresi belirledi

Buna göre Fenerbahçe’nin düşündüğü yavaş tempoda karşılaşmanın oynanmasına izin verilmeyecek. Topu mümkün olduğunca hızlı şekilde dolaştırmalarını oyuncularından talep eden Terim, orta alanda Taylan, Belhanda ve Emre Kılınç’ın enerjisine güveniyor.
Ayrıca Omar ve Linnes, Fenerbahçe’nin kanatlarda yaşayabileceği defansif zaafları değerlendirmek için sık sık hücuma çıkacak.

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