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24.10.2020 - 18:19 |

Galatasaray'da Fatih Terim'den Belhanda ve Fatih Öztürk sürprizi!

BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşırken sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim büyük bir sürprize imza attı. Terim Maç öncesi Belhanda ile ilgili konuştu.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Belhanda ve Fatih Öztürk sürprizi!
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Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşırken sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim büyük bir sürprize imza attı.

Sarı kırmızılıların çalıştırıcısı, Younes Belhanda'yı Erzurumspor maçının kaptanı olarak belirledi.

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada kaptanlık pazubendini Martin Linnes takmıştı. Norveçli oyuncu sakatlığı nedeniyle Erzurumspor maçının kafilesinde yer almamıştı.

İsmi sık sık transfer söylentilerine karışan ve Younes Belhanda'nın kaptan olması büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi.

Fatih Öztürk yedek
Fatih Terim, Glasgow Rangers, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilere hedef olan Fatih Öztürk'ü yedek kulübesine çekti, kaleyi Okan korudu. 

Terim'den Belhanda sözleri
Belhanda'nın kapta olmasıyla ilgili olarak Fatih Terim maç öncesinde "İlk 11'e baktığınız zaman 3 senedir Belhanda'nın bu takımda oynadığını görüyorsunuz. Diğer oyuncularımızın böyle bir kıdemi yok" ifadelerini kullandı.

Galatasarayda Fatih Terimden Belhanda ve Fatih Öztürk sürprizi

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