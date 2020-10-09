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09.10.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu planı! Taylan Antalyalı örneği...

Galatasaray'da bu sezon hiç süre almayan Kerem Aktürkoğlu için yapılan plan belli oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu planı! Taylan Antalyalı örneği...
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Cim-Bom’da bu sezon kadroya katılan ancak şu ana kadar hiç süre almayan Kerem Aktürkoğlu için yapılan plan belli oldu. Sezon başında 24 Erzincanspor’dan bedelsiz gelen 21 yaşındaki futbolcu için Teknik Direktör Fatih Terim’in Taylan Antalyalı’da olduğu gibi bir strateji izleyeceği öğrenildi.

Buna göre ligde ve Avrupa’da sadece Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilen o karşılaşmada da süre almayan Kerem’in takıma adapte olması için beklenecek. Terim, futbolcusunun hemen kaybolmaması için hazır olduğunu gördüğü zaman şans vermeye başlayacak. Bu strateji geçen yıl Erzurum’dan geldiğinde Taylan Antalyalı için de izlenmiş ve Fatih Terim hazır olarak genç futbolcuya şans vermemişti.
Kerem’in lige ve Galatasaray’a her açıdan hazır hale gelmesini isteyen Terim’in bu konuda yardımcısı Riera’yı da özel olarak görevlendirdiği öğrenildi. İspanyol çalıştırıcının kendi bölgesinde oynayan Kerem’in gelişimiyle özel olarak ilgilendiği belirtildi.

Galatasarayda Fatih Terimden Kerem Aktürkoğlu planı Taylan Antalyalı örneği...

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