Galatasaray'da Fatih Terim’e beş maç!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dün kararlarını açıklarken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e de 5 maç ceza verdi.

Deneyimli teknik adam, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikada Oğulcan’ın yerde kaldığı pozisyona devam diyen ve itiraz eden Arda Turan’a sarı kart gösteren Mustafa Öğretmenoğlu’na, “Sen hakem misin Mustafa Öğretmenoğlu” deyince kırmızı kart görmüş, sonra da “Sen bekçi bile olamazsın” sözleriyle tepkisine devam etmişti. Terim, talimata aykırı olmasına rağmen maç sonrası da sahaya inmiş ve cezasının çok fazla olacağı yorumları yapılmıştı.

Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Terim’e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı. Ayrıca sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı da kaydedildi.

Daha önce de aldığı cezalarla gündeme gelen ve tartışma konusu olan tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Galatasaray’da geçen sezon 4, önceki sezon da 13 karşılaşmada cezası nedeniyle takımın başında olamamıştı.







Marcao’ya ceza

Öte yandan Marcao’da rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir müsabakadan men ve 13 bin TL cezaya çarptırıldı.

‘Adalet istiyoruz’

Galatasaray Kulübü, Teknik Direktör Fatih Terim’e verilen 5 maçlık ceza sonrası açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Verilen ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir. Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla başvuru yapılacaktır. Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, Kovid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük-Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı ortaya çıkmıştır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır.”