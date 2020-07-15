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15.07.2020 - 09:39 |

Galatasaray'da Feghouli geri dönüyor

Trabzonspor derbisinde direkt kırmızı kart görev Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli ilk 11'e geri dönüyor.

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Trabzonspor derbisinde direkt kırmızı kart gören Sofiane Feghouli, Alanyaspor ve Ankaragücü deplasmanlarında takımı yalnız bıraktı. İki maçlık cezası sona eren Cezayirli orta saha, Göztepe maçında takıma geri dönecek.

Galatasarayda Feghouli geri dönüyor

30 yaşındaki futbolcu, gördüğü kırmızı nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı. Bu sezon 34 resmi karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 7 gol, 5 asistlik yaptı.

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