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31.01.2021 - 14:08 | | İHA

Galatasaray'da Feghouli salon çalışmalarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Feghouli salon çalışmalarına başladı
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise orta şut çalışmaları yaptı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde saha adaptasyon çalışması yaptı. Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Galatasarayda Feghouli salon çalışmalarına başladı

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