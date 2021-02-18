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18.02.2021 - 07:00 |

Galatasaray'da Feghouli sevinci

Mustafa Muhammed’in performansından memnun kalan Galatasaray teknik heyeti, Sofiane Feghouli’nin de takıma katılmasıyla Mısırlı golcünün tavan yapacağına inanıyor. Antalya’ya götürülen Cezayirli oyuncunun antrenmanlardaki durumu, Alanya maçı 11’i için belirleyici olacak.

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Galatasaray’da, teknik kadronun yaptığı analizlere göre geldiği günden bu yana takıma büyük katkı sağlayan Mustafa Muhammed’in performansının Feghouli ile beraber tavan yapacağı öngörülüyor.Feghouli’nin yokluğunda Onyekuru, Babel ve Kerem gibi isimleri oynatan teknik direktör Fatih Terim, özellikle Kerem’in son maçtaki performansını beğense de, Cezayirli futbolcunun dönüşünü iple çekiyor. Terim, Muhammed’in yaşına göre olgunluğu, her sisteme ve pas oyununa yatkınlığı nedeniyle Feghouli’yle beraber ortaya çıkacağını düşünüyor. Feghouli’nin tecrübesi ve oyun bilgisinin Muhammed’i daha da yukarı çekeceği düşüncesinde olan Terim, bu nedenle bir an önce Cezayirli futbolcuyu sahaya sürmek istiyor.İki futbolcuyla birlikte Belhanda’nın da Arapça konuşmasının oyuncuların saha içi anlaşması yönünden biraz daha avantaj sağlayabileceği de dile getirildi. Mustafa Muhammed’in takım arkadaşları tarafından benimsenmesi de, oyuncunun kolay takıma adapte olmasını sağladı. 24 Ocak’taki Malatya deplasmanında sakatlanan Feghouli 4 maç kaçırırken, bu hafta Alanya deplasmanında kadroya girmesi bekleniyor. Antalya’ya götürülen 31 yaşındaki futbolcunun sergileyeceği antrenman performansına göre bu hafta on birde maça başlayıp başlamayacağına karar verilecek.

Galatasarayda Feghouli sevinci

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