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02.11.2020 - 14:55 | | Sabah

Galatasaray'da flaş Arda Turan kararı! Ankaragücü sonrası...

Galatasaray'da Marcao, Saracchi ve Emre Taşdemir'in durumu bugün MR'ın ardından belli olacak. Bu arada Ankaragücü performansıyla Fatih Terim'den geçer not alan Arda Turan'ın 11'e dönmesi bekleniyor.

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A.Gücü maçında sakatlanan Marcao, Saracchi ve Emre Taşdemir'in durumu bugün MR'ın ardından belli olacak. Adale ve kasığı çeken Marcao ve Saracchi Sivas'a yetişmezse, yerlerine Donk ile Linnes görev yapacak. Sağlık heyeti, takımın bankosu olan iki oyuncunun oynayabilmeleri için yoğun tedavi uygulayacak.

DİAGNE KAYIPLARDA

Falcao cezalı olduğu için bu hafta oynanan Ankaragücü maçında ilk 11 şansı bulan Mbaye Diagne bekleneni veremedi ve hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon Süper Lig'de 6 karşılaşmada forma giyen ve toplamda 198 dakika sahada kalan Senegalli oyuncu, ne gol ne de asist kaydedebildi. Diagne'ye yeniden kulübe yolu gözüktü.

KAPTAN İLK 11'E DÖNÜYOR

A.Gücü karşısında 56. dakikada oyuna giren Arda Turan performansı ile geçer not aldı. Deneyimli oyuncu, 34 dakikada 33 kez topla buluşurken bir kez de isabetli orta kaydetti. Bu sezon sarı-kırmızılıların 7 lig maçında da süre alan ancak son 3 haftadır yedek kulübesinde olan Arda, Sivas deplasmanında ise ilk 11'e dönecek.

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