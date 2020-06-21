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21.06.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da Gaziantep hazırlıkları tamamlandı!

Galatasaray, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı. Takımda eksik ve cezalı oyuncuların yerine gelecek isimleri deneyen Terim, oyuncularını hatalar konusunda uyardı.

Galatasaray'da Gaziantep hazırlıkları tamamlandı!
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Gaziantep FK ile bugün oynayacağı karşılaşmanın son hazırlıklarını dün tamamlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.
Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman taktik ağırlıklı gerçekleştirildi. Takımda eksik ve cezalı oyuncuların yerine gelecek isimleri deneyen Terim, oyuncularını hatalar konusunda uyardı.

Torunlar tribünde
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, torunlarının kartonetlerin Türk Telekom Stadı’nda yerini aldığını duyurdu. Terim instagram hesabına, “Büyüğün olgunluğu ve ağabeyliği, ortancanın dili ve cilvesi, küçüğün herkesin hakkından gelişi... Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için” diye yazdı.

Galatasarayda Gaziantep hazırlıkları tamamlandı

Galatasarayda Gaziantep hazırlıkları tamamlandı

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