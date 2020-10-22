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22.10.2020 - 11:18 |

Galatasaray'da gelen gideni arattı!

Galatasaray’da iyi yönetilmeyen transfer dönemi ile başlayan süreç, başarısız sonuçlarla taçlandı!

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Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye, Mensah'ı Beşiktaş'a kaptıran G.Saray, Seri ve Lemina'yı çok istemesine rağmen tekrar kiralayamadı.

Polonya'dan Moder ve Norveç'ten Coulibaly için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. Listede son sıralarda yer alan Etebo kiralandı. Kanattan devşirme orta saha olan Etebo gördüğü kırmızı kartla Alanya mağlubiyetinin baş sorumlularından oldu.

500 bin Euro zam isteğine olumsuz yanıt verilen ve Suudi Arabistan'a satılan Gomis yerine Diagne ve Falcao 50 milyon Euro mali yükün altına girilerek transfer edildi. Ancak ikisi de penaltı dışında skor katkısı yapamadı. G.Saray, sol açıkta oynattığı 33 yaşındaki Arda ve Babel'le hücumda ağır kaldı.

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