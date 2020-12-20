20.12.2020 - 15:37 | | İSTANBUL (AA) -
Galatasaray'da Göztepe mesaisi
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salon çalışmasıyla başladığı belirtildi. Yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi ile süren idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salon çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi ile süren idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.