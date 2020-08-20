20.08.2020 - 20:43 | | AA
Galatasaray'da hazÄ±rlÄ±klar sürüyor!
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti.Â
Galatasaray, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti.Â
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmana futbolcularÄ±n, Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Teknik Ã§alÄ±ÅŸmayla devam eden idmanÄ±n, Ã§ift kale maÃ§la sona erdiÄŸi kaydedildi.
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