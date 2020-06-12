Galatasaray'da hedef 24 puanla, 23. şampiyonluk

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Ligin ikinci yarısında 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak atağa kalkan Cim-Bom, bu seriyi devam ettirebileceğine inanıyor. Terim’in kendileriyle konuşmasını anlatan sarı-kırmızılı yöneticiler, “Hocamız çok rahat ve 8’de 8 yapacağına inanıyor. Bu durum zaten bizi şampiyon yapar” dedi

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim 8’de 8 yapacaklarına inanıyor. Deneyimli teknik adamın, takımın antrenman performansından çok memnun kaldığı ayrıca takımının kalan 8 haftada tecrübesinin yeterli olacağı belirtildi. Tecrübeli hocanın hedefe ulaşma yolunda herhangi bir tereddüt içinde olmadığı bildirildi.

Oyuncuların istekli olması ve bunu antrenmanlarda fazlasıyla yansıtması da Fatih Terim’i memnun ediyor. Bu durum Galatasaraylı yöneticileri de fazlasıyla umutlandırdı.

Terim ile ligin geleceği hakkında konuşan sarı-kırmızılı yöneticiler de konuyla ilgili olarak, “Hocamız çok rahat ve 8’de 8 yapacağına inanıyor. Bu durum zaten bizi şampiyon yapar. Hocamızın rahatlığı, tecrübesi ve bu tür final periyotlarını oynama geçmişi bizi de umutlandırıyor. Galatasaray’ın da final dönemlerini iyi geçirme gibi bir alışkanlığı var” ifadelerini kullanıyorlar.

Kalan 8 haftada sırasıyla Rizespor (D), Gaziantep, Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanya (D), Ankaragücü (D), Göztepe, Antalyaspor (D) maçlarını oynayacak olan sarı-kırmızılılarda hedef 8 maçı da kazanarak 24 puan toplamak... Bunun da Cim-Bom’u 23. şampiyonluğa götürebilmek için yeterli olacağı düşünülüyor. 50 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaraylılar, Trabzonspor ile Başakşehir’i geçebilecek inançta...

Fatih Terim’in yardımcıları!

Cim-Bom’da takım kaptanları Selçuk İnan, Muslera ve Donk sürekli olarak takım arkadaşlarıyla toplantılar düzenliyor ve kalan 8 haftanın neler getireceğini anlatıyor. Tecrübeli isimler, şampiyonluğun kulüp için önemini arkadaşlarıyla paylaşarak, kalan periyotta hata yapmamaları gerektiğini dile getirdi. Adeta yardımcı hoca gibi çalışan bu üçlü, her antrenman öncesi takımı motive edici konuşmalar yapıyor. Kaptanların elini taşın altına sokmasından memnun olan Teknik Direktör Fatih Terim onlara bu özverili hareketlerinden dolayı teşekkür etti.