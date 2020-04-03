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03.04.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da hem öteleme hem indirim

Galatasaray Yönetimi, futbolcularla bir görüşme yaparak öncelikle mevcut sezondaki paraların 2-3 ay ödenemeyeceğini bildirecek. Ayrıca sarı-kırmızılılar, maaşlarda yüzde 30 oranında indirim yapılmasını isteyecek.

Galatasaray'da hem öteleme hem indirim

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’ın koronavirüs dönemindeki önlem paketinin detayları belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılılar, iki hafta içinde futbolcular ve temsilcileriyle ücretler konusunu ele alacak.

Telefonla tek tek yapılacak görüşmelerde oyunculardan belirli dönemler için ücretlerinde indirimler istenecek. İlk planda sözleşmesi devam edenlerin yıl sonuna kadar maaşlarının yüzde 30 indirilmesi hedefleniyor. Ayrıca kulüp, 2-3 ay için ödeme yapılmaması ve ötelenmesini istiyor. Bu noktada özellikle Falcao, Muslera, Feghouli ve Belhanda gibi yüksek ücret alan oyuncuların tavrı önemli... Diğer taraftan ise kiralık veya sözleşmesi biten futbolcularla ilgili kulübün yapacağı aksiyon belli oldu. Bu futbolculara ödemelerin bir süre yapılmayacağı ve bu konuda anlayışlı olmaları söylenecek. Ayrıca birkaç aylık maaşları içeride kalan oyunculardan da yine indirim istenecek. Sarı-kırmızılı yetkililer bu operasyonla nefes alacak, futbolcular ise aidiyet duygusunu gösterecek.
Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Selçuk İnan fedakârlık yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Sezon sonu sözleşmesi biten Selçuk’un tavrının diğer futbolcular üzerinde de etki yaratması bekleniyor.

Personele mesaj
Diğer taraftan önceki gün kulüp personeline maaşlarının yüzde 70’i yatırılmıştı. Bu durum, ücretlerde yüzde 30 indirime gidildiği yorumlarına neden olmuştu. Ancak kulüp, personele yeni bir bilgilendirme yaparak maaşlarının kalan kısmının ay içinde ödeneceği bilgisini iletti.

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