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06.11.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da huzurun formülü 3'te 3

Erzurum ve Ankaragücü galibiyetiyle rahatlayan sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Fatih Terim, alınan galibiyetlerin takımdaki huzur ortamını yükselttiğini düşünüyor. Bu yüzden her zaman üçte üç yapmanın önemini vurguluyor.

Galatasaray'da huzurun formülü 3'te 3
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Nevzat Dindar

Galatasaray takımdaki huzur ortamını korumak için Demir Grup Sivasspor maçını kazanmaya çalışacak. Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, Sivas deplasmanında üç puanı çok değerli görüyor. Tecrübeli çalıştırıcıya göre Sivas’ta kazanmak huzur ortamı için çok gerekli.

Zorlu deplasmanda alınacak galibiyet ile milli araya moralli gireceklerini düşünen Terim ve yardımcıları bu atmosferde hazırlıkların olumlu geçeceği kanaatine vardı. Huzur için kazanmak zorunda olduklarının altını her fırsatta çizen sarı-kırmızılı teknik kadro ayrıca 3 maçlık seriye dikkat çekiyor.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü’nden sonra gelecek üç puanın yanında yakalanan galibiyet serisiyle milli araya girileceği ve bu moralle hazırlıkların gerçekleşeceği, tek tek Florya’da futbolcularla paylaşıldı.

Takımın henüz istenen düzeyde olmadığının farkında olan Fatih Terim mümkün olduğunca az kayıpla ilk yarıyı tamamlamak istiyor. Deneyimli teknik adam devre arasında yapılacak takviyelerle beraber hem takımın hem de ortaya konan futbolun toparlanacağını düşünüyor. Sivas deplasmanına bu psikoloji ile hazırlanan sarı-kırmızılılarda alınacak 3 çok değerli görünüyor.

Galatasarayda huzurun formülü 3te 3

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