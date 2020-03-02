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02.03.2020 - 14:37 | | İSTANBUL (İHA)

Galatasaray'da idmanlar hız kesmeden başladı

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da idmanlar hız kesmeden başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana salondaki core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra kumda kuvvet ve ısınma hareketleri gerçekleştirildi.

İdmanın ana bölümünde 19 yaş altı takımı ile 11’e 11 çift kale maç yapan sarı-kırmızılılar antrenmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Mario Lemina ise kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.
Yarın günü izinli geçirecek olan Galatasaray, Sivas maçı hazırlıklarını çarşamba günü saat 12.00’de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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