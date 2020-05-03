03.05.2020 - 19:15 |
Galatasaray'da ilk ayrılık Andone olacak!
Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan Galatasaray için İtalya basını, takımdan ayrılacak ilk isimin Andone olacağını yazdı.
Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.
Tuttomercatoweb'in okuyucularına aktardığı habere göre Andone ile yollar ayrılıyor.
Sarı-kırmzıılı takım, 1 yıllık serüvenin ardında Andone'yi Brighton'a geri gönderiyor.
Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Haberde sakatalık nedeniyle Andone'nin sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadığının altı çizildi.