Galatasaray'da ilk ayrılık Andone olacak!

Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

Tuttomercatoweb'in okuyucularına aktardığı habere göre Andone ile yollar ayrılıyor.

Sarı-kırmzıılı takım, 1 yıllık serüvenin ardında Andone'yi Brighton'a geri gönderiyor.

Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Haberde sakatalık nedeniyle Andone'nin sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadığının altı çizildi.



