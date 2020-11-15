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15.11.2020 - 07:00 |

Galatasaray’da İrfan Kurtoğlu hayatını kaybetti!

Galatasaray’ın efsane yöneticisi İrfan Kurtoğlu hayata gözlerini yumdu.

Galatasaray’da İrfan Kurtoğlu hayatını kaybetti!
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Galatasaray’ın efsane yöneticisi İrfan Kurtoğlu hayata gözlerini yumdu. Kurtoğlu, 1996-2000 döneminde yaptığı transferlerle büyük yankı uyandırırken, sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Hagi’yi de kazandırmıştır. Acı kayıp için sarı-kırmızılı kulüp de bir mesaj yayınlarken, “Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ahmet İrfan Kurtoğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

Galatasaray’da İrfan Kurtoğlu hayatını kaybetti

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