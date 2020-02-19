19.02.2020 - 20:32 |
Galatasaray'da John Roberson takıma katıldı
Galatasaray Doğa Sigorta'nın daha önce anlaşmaya vardığı yeni transferi John Roberson, sağlık kontrolünün ardından takıma katıldı.
Galatasaray Doğa Sigorta'nın yeni transferi John Roberson, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-Kırmızılılar'ın 5 Şubat'ta anlaşmaya vardığı Roberson, Avustralya'da formasını giydiği South East Melbourne Phoenix ile kalan maçlarını tamamladıktan sonra takıma katılmış oldu.
Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımızın yeni transferi John Roberson, sponsorumuz Medical Park Bahçelievler'de sağlık kontrolünden geçti.
Sağlık kontrolünde Galatasaray Basketbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu"