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13.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da kalede Muslera’dan sonra boş yok!

Galatasaray, Uruguaylı kalecisi Muslera sonrasında kalesini gole kapatamadı.

Galatasaray'da kalede Muslera’dan sonra boş yok!
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Galatasaray, Uruguaylı kalecisi Muslera’yı aramaya devam etti. Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan tecrübeli file bekçisinin yeri bir türlü dolmadı. Muslera’nın yerine kaleye geçen Okan Kocuk forma giydiği 8 maçta da yenilen gollere engel olamadı. Sarı-kırmızılıların kötü serisi yeni sezonda devam etti. Cim-Bom, Gaziantep FK engelini kayıpsız geçse de yeni transfer Fatih Öztürk forma giydiği ilk resmi maçta gol yedi.

Galatasarayda kalede Muslera’dan sonra boş yok

Müthiş 45 dakika
Sezonun ilk maçına fırtına gibi başlayan ve ilk yarıda üç gol bulan Galatasaray 2014-15 sezonundan bu yana rakip kaleye en çok isabetli şut gönderdiği (8) mücadeleyi oynadı. Gaziantep kalesine 10 şut atan sarı-kırmızılılar bunların 8’inde isabet buldu. Sarı-kırmızılıların başarılı istatistikleri bununla da kalmadı. 216 pas deneyen Cim-Bom, %85 isabet sağladı.

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