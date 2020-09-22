Galatasaray'da kalite 'orta'da

NEVZAT DİNDAR

Hem ofansa çıkan hem de savunmasına yardım eden ikili, Cim-Bom’un orta sahasının merkezini parselledi. Kanat oynayan Emre, yeni görevini yadırgamazken, Taylan da takımın en iyileri arasında yerini aldı

Ligde Gaziantep ve Başakşehir’i deviren, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde Neftçi’yi rahat geçen Galatasaray’da iki isim dikkatlerden kaçmadı. Biri; takıma bu sezon katılan Emre Kılınç, diğeri de yeni transfer etkisi yapan Taylan Antalyalı...

Modern futbolun orta saha gereklerini azami olarak yerine getiren iki futbolcu, yeni görev bölgeleriyle bu işte kusursuz olduklarını gösterdi. Galatasaray’a 8 hatta 10 numaraya alternatif bir futbolcu olarak transfer edilen Taylan Antalyalı, savunmanın hemen önünde 6 numarada harikaydı. Taylan’ın formundan memnun olan Fatih Terim yeni transfer gelse bile genç oyuncuya şans vermeyi düşünüyor.

Terim’in yüzünü güldüren diğer bir nokta ise Emre Kılınç’ın pozisyonuna hemen adapte olması... Sivas’ta kenar oyuncusu iken Galatasaray’da kısa sürede merkez ortaya evrilen Emre Kılınç, yeteneklerine çalışkanlığını da ekledi. Böylece Taylan ile beraber orta sahada iyi işler çıkarırken, Belhanda da onlara uyum sağladı. Bu da Galatasaray’ın orta sahasının zaaflarını ortadan kaldırdı.

Taylan ve Emre Kılınç, yakaladıkları bu form grafiği ile A Milli Takımı için de alternatif haline geldi.

Dikkat çeken performans

Taylan Antalyalı, istatistiklerde de işini iyi bir şekilde yaptığını ortaya koydu. Ligde Gaziantep ve Başakşehir maçlarında 180 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki futbolcu, OPTA verilerine göre iki maçta yüzde 90 pas isabeti, yüzde 85 ikili mücadele kazanma, 7 kez top kapma, 4 şut pası ve 4 şut arası ile oynadı. Taylan Antalyalı ayrıca hücumda da 4 şut denemesiyle yer aldı.

5 değişiklik avantajı!

Galatasaray’da sadece oynayanlar değil kulübedekilerin de iyi olması dikkat çekiyor. Bu durum da teknik kadronun işini kolaylaştırıyor.

Başakşehir maçında oyuna sonradan giren Linnes, Babel ve Diagne‘nin oynadığı güzel futbol herkesi umutlandırdı. Yine maçta sonradan yeni transfer Etebo ve az süre alsa da Ömer’in gayreti zorlu ve yoğun takvim öncesi Fatih Terim’i memnun etti.

As takım kadar yedeklerin de iyi durumda olması geçen sezon hamle sıkıntısı yaşayan Teknik Direktör Fatih Terim’in elini rahatlattı. Tecrübeli teknik adam bu nedenle 5 değişiklik hakkını elinden geldiğince kullanmaya çalışıyor.

Emre inisiyatif alıyor

Emre Kılınç, son Başakşehir maçında inisiyatif aldı, takıma büyük katkı yaptı. 53 kez topla buluşan sarı-kırmızılı futbolcu, 33 pas, 1 şut ve 4 isabetli orta ile oynadı. 8 kez çalım girişiminde bulunan Emre, bunların 6’sını başarıyla tamamladı. 13 ikili mücadelenin 9’unu da kazanma başarısını gösterdi.