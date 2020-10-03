Galatasaray'da KasÄ±mpaÅŸa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa ile 4 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ä°skoÃ§ya'nÄ±n Rangers takÄ±mÄ±na 2-1 yenilerek Avrupa'dan elenen Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa ile 4 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â
KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda bu sabah Glasgow'dan dÃ¶nen kafiledeki oyuncular, salonda yenilenme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.Â
DiÄŸer oyuncular ise Ä±sÄ±nma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gruplar halinde dÃ¶rde dÃ¶rt ve beÅŸe beÅŸ dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸa yÃ¶nelik uygulamalar Ã¼zerinde durdu. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, idmanÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yenilenme koÅŸusu gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Galatasaray, KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n akÅŸam yapacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla tamamlayarak kampa girecek.