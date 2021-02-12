Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, pas çalışmasıyla başladı. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta tam süre alan oyuncular, bu çalışmayla günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürürken, Marcelo Saracchi'nin tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.