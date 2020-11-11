Galatasaray'da Kayserispor mesaisi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcuların bir bölümümünün salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer grubun ise sahada ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından hücum organizasyonlarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.