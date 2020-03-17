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17.03.2020 - 17:55 | |   İSTANBUL (AA) -

Galatasaray'da koronavirüs önlemleri! Uzaktan çalışma...

Sarı-kırmızılı kulüp, çalışanlarının uzaktan çalışma düzenine geçtiğini duyurdu.

Galatasaray'da koronavirüs önlemleri! Uzaktan çalışma...

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde çalışanlarının uzaktan çalışma düzenine geçtiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, her birimden nöbetçi kalmak kaydıyla tüm çalışanlarımızın yarından itibaren uzaktan çalışma düzenine geçmesini kararlaştırmıştır." denildi.

Galatasarayda koronavirüs önlemleri Uzaktan çalışma...

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