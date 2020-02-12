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12.02.2020 - 21:15 | | İHA

Galatasaray’da kupa rotasyonu yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynanan Kasımpaşa maçının 11’ine göre kadroda 1 değişikliğe gitti. Terim, sol bekte Saracchi’nin yerine Martin Linnes’i görevlendirdi.

Galatasaray’da kupa rotasyonu yok

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Kasımpaşa müsabakasının 11’ine göre çok değişiklik yapmadı. Terim sadece o Paşa ile oynanan maçın ilk dakikalarda sakatlanan Marcelo Saracchi’nin yerine Martin Linnes’e görev verdi.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük 11’i başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Henry Onyekuru yer aldı.

Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ile Florin Andone ise kadroda bulunmuyor.

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