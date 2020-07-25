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25.07.2020 - 17:51 |

Galatasaray'da Lemina'dan veda mesajı! "Bu hikaye bitmedi"

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Lemina, sosyal medyadan açıklama yayınladı. Lemina, "Bu hikaye bitmedi. Çok yakında görüşürüz." dedi.

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Galatasaray'da bu sezon kiralık olarak forma giyen Lemina, sezonun sona ermesinin ardından instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

Lemina, Galatasaray kulübüne ve taraftarlarına teşekkür ederken paylaştığı mesajın altında "Bu hikaye bitmedi. Çok yakında görüşürüz." dedi.

"BU HİKAYE BİTMEDİ"
Lemina, yaptığı açıklamada "GalataSaray formasını giydiğim için onur ve gurur duyuyorum. Herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma, hocama ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok yakında görüşürüz. Bu hikaye bitmedi." dedi.

Galatasarayda Leminadan veda mesajı Bu hikaye bitmedi

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