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14.07.2020 - 09:36 | | Sabah

Galatasaray'da Maicon krizi patladı

Brezilyalı oyuncu Maicon, bonservisini bedava almak için FFP'yi kullanıyor. Galatasaray, Al Nasr'dan Brezilyalı stoper için 3 milyon Euro talep etti. Ancak Maicon yeni yabancı kuralı ve FFP kıskacındaki sarı-kırmızılıların durumundan faydalanıp, serbest kalmak ve imza parası almak istiyor. Ağustos ayına kadar zamanı olan Suudi kulübü ise hâlâ sessiz.

Galatasaray'da Maicon krizi patladı
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Değişen yabancı kuralının yanı sıra Finansal Fair Play kuralları Galatasaray yönetimini zora soktu. Yeni sezon öncesi kadrosundaki yabancılardan kurtulmak zorunda olan Aslan'da Maicon krizi patladı.

Suudi Arabistan kulübü Al Nasr, geçen sezon kiraladığı Brezilyalı stoperin bonservisini istediği Galatasaray'dan "3 milyon Euro" cevabını aldı. Ancak Al Nasr henüz geri dönüş yapmadı. 31 yaşındaki futbolcu ise son gelişmeleri lehine kullanmak için harekete geçti.

Galatasarayda Maicon krizi patladı

İMZA PARASININ PEŞİNDE

Galatasaray'ın kontenjan sorunu yaşadığının farkında olan Maicon, bonservisini bedavaya alarak Al Nasr'dan imza parası istemeyi planlıyor. G.Saray ise 3 milyon Euro'dan vazgeçmek niyetinde değil. Ancak Maicon, Al Nasr'a satılmazsa, maaş bütçesine 2.2 milyon Euro maliyet eklenecek ve kontenjan sayısı +1 artacak. Bu da Galatasaray'ın elini hayli zayıflatıyor.

Galatasaray'a 2017-2018 sezonu öncesinde Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilen Maicon, Şubat 2019'da Al Nasr'a 1.7 milyon Euro'ya kiralanmıştı.

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YÖNETİM 'DEVAM' DEDİ

Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz dün Türk Telekom Stadı'nda olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Yöneticiler dışında denetim, disiplin ve sicil kurullarında görev yapan üyeler de toplantıya katıldı. Futbol takımındaki başarısızlığı değerlendiren Cengiz ve kurmayları, transferde izlenecek strateji konusunda fikir alışverişinde bulundu. Kulislerde 'Yönetim seçim kararı alacak' iddiaları ortaya atılsa da dünkü toplantıda Cengiz ve yöneticiler yola devam dediler.

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