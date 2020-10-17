Galatasaray'da Marcao değerini yüzde 450 artırdı

2018-19 sezonunda 4 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi G.D. Chavez'den transfer edilen Marcao değerini de katladı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Brezilyalı oyuncu için sarı-kırmızılı yönetim 15 milyon Euro değer biçerken Transfermarkt'ın son güncellemesine göre de Marcao'nun değeri 9 milyon euroya ulaştı. İmza attığı gün 2 milyon euro piyasa değeri olduğu açıklanan oyuncu, geride kalan 2 yılda büyük bir çıkışa geçti. 24 yaşındaki oyuncu için yapılan bir önceki değerlendirmede 5.5 milyon euro olan değer yine artışa geçerek 9 milyon Euro oldu.

Bu yükseliş aynı zamanda Süper Lig'in de en yüksek artışı oldu. G.Saray yönetimi, sezon başında Roma'nın da talip olduğu oyuncu için 15 milyon Euro isterken Brezilya Milli Takımı'na seçilme ihtimali ile değerini daha da artırması bekleniyor.