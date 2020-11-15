Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Marcao gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...
15.11.2020 - 09:12 |

Galatasaray'da Marcao gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...

Galatasaray’ın eylül ayında Brezilyalı stopere gelen teklifi neden reddettiği ortaya çıktı. Bafetimbi Gomis’i 2018 yazında Al-Hilal’e satıp 6 ay forvetsiz kalan sarı-kırmızılılar, aynı sıkıntıyı tekrar yaşamamak için Roma’nın sambacıya karşılık 13 milyon Euro’luk önerisini kabul etmedi.

Galatasaray'da Marcao gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...
ABONE OL

Erzurum ve Sivas deplasmanlarında acemice penaltılar yapan Marcao, Galatasaray'ı sıkıntıya soktu. Formda başladığı sezonda performans düşüklüğü yaşayan Marcao için yaz transfer döneminde Roma 13 milyon Euro önermişti. Bu teklifi reddeden sarı-kırmızılılar pişman değil. Brezilyalı stoperine 15 milyon Euro değer biçen Galatasaraylı yöneticiler, "Gomis bize ders oldu. Gomis'i satıp 6 ay forvetsiz kalmıştık. Marcao'yu satsaydık, transfer süremiz çok azdı ve onun kalitesinde bir stoper bulamazdık" ifadelerini kullandı.

İTALYAN KULÜPLERİ TAKİP EDİYOR

İtalyan kulüpleri tarafından izlenen Marcao'ya ocak ayında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut yönetim göreve devam etmesi halinde Brezilyalı stoper için yine 15 milyon Euro bonservis talep edecek. 850 bin Euro garanti ücrete sahip 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon G.Saray'ın oynadığı maçların tamamında 11'de görev yaptı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak takas! Deniz Türüç'ün yerine...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da Ryan Babel sürprizi! Herkes ayrılık beklerken...

Galatasarayda Marcao gerçekleri ortaya çıktı Transfer...

Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

Mohamed Salah'ın düğün görüntüleri ortaya çıktı | Virüse yakalanmıştı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. F1 ne zaman, saat kaçta? Formula 1 hangi kanalda?
    F1 ne zaman, saat kaçta? Formula 1 hangi kanalda?
  2. Galatasaray'da Marcao gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...
    Galatasaray'da Marcao gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...
  3. "Kulüp ile yollarım ayrılsa bile..."
    "Kulüp ile yollarım ayrılsa bile..."
  4. N’Koudou dönüş için geri sayımda
    N’Koudou dönüş için geri sayımda
  5. ‘Yarım kalmış bir hikaye’
    ‘Yarım kalmış bir hikaye’



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray’da İrfan Kurtoğlu hayatını kaybetti!

Galatasaray’da İrfan Kurtoğlu hayatını kaybetti!

Son dakika - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde tarihi start!

Son dakika - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde tarihi start!

Nihat Özdemir: ‘Havayı yakaladık’

Nihat Özdemir: ‘Havayı yakaladık’

Son dakika - Ümit Milliler göz dolduruyor! Dikkat çeken jenerasyon...

Son dakika - Ümit Milliler göz dolduruyor! Dikkat çeken jenerasyon...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet