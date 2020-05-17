Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Mbaye Diagne bilmecesi
17.05.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da Mbaye Diagne bilmecesi

Club Brugge’ün şampiyon ilan edilmesi, Mbaye Diagne’nin Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği soru işaretlerine neden oldu.

ABONE OL

ONUR DİNÇER

Belçika Ligi’nin tescil edilerek Club Brugge’ün şampiyon ilan edilmesi, Mbaye Diagne’yi sevince boğdu. Ancak bu kez de Galatasaray ile ilgili belirsizlik ortaya çıktı.

Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmediği bilinen oyuncunun, sezonun kalan bölümü için Cim-Bom’da forma giyme durumu olmasa da antrenmanlarını sürdürmek için yeniden Florya’nın yolunu tutup tutmayacağı soru işaretlerine neden oldu. Diagne devre arasında da geri dönmek istemesine rağmen, kiralık sözleşmesi devam ettiği için Galatasaray uzak tutmuştu. Ancak şimdi Brugge’de sezonu tamamlamış olması ortaya farklı bir durum çıkardı.

Mbaye Diagne ile Galatasaray Yönetimi arasında kısa bir süre içerisinde konunun masaya yatırılması beklenirken, Türkiye’de liglerin bitmesinin ardından konunun kesin çözüme kavuşacağı dile getirildi.

Galatasarayda Mbaye Diagne bilmecesi

Galatasarayda Mbaye Diagne bilmecesi

Ali Koç: "Yerli ve yabancı 3 ayrı hoca ile görüşüyoruz"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Marcelo Guedes heyecanı!

Beşiktaş'ta Marcelo Guedes heyecanı!

Atletico Madrid’den dijital taraftar

Atletico Madrid’den dijital taraftar

Faruk Süren: “Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu isterdim"

Faruk Süren: “Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu isterdim"

Sivasspor'da Kovid-19'a rastlanmadı

Sivasspor'da Kovid-19'a rastlanmadı

Sıradaki Haber