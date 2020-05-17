Galatasaray'da Mbaye Diagne bilmecesi

ONUR DİNÇER

Belçika Ligi’nin tescil edilerek Club Brugge’ün şampiyon ilan edilmesi, Mbaye Diagne’yi sevince boğdu. Ancak bu kez de Galatasaray ile ilgili belirsizlik ortaya çıktı.



Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmediği bilinen oyuncunun, sezonun kalan bölümü için Cim-Bom’da forma giyme durumu olmasa da antrenmanlarını sürdürmek için yeniden Florya’nın yolunu tutup tutmayacağı soru işaretlerine neden oldu. Diagne devre arasında da geri dönmek istemesine rağmen, kiralık sözleşmesi devam ettiği için Galatasaray uzak tutmuştu. Ancak şimdi Brugge’de sezonu tamamlamış olması ortaya farklı bir durum çıkardı.



Mbaye Diagne ile Galatasaray Yönetimi arasında kısa bir süre içerisinde konunun masaya yatırılması beklenirken, Türkiye’de liglerin bitmesinin ardından konunun kesin çözüme kavuşacağı dile getirildi.