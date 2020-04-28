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28.04.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da Mert Hakan çıkmazı! Anlaşıldı ama...

Galatasaray, Mert Hakan ile 4 ay önce, yıllık 2 milyon euro karşılığında anlaştı. Kur farkı şimdiden 2 milyon lira arttı. Mevcut sözleşmelerde indirime gidecek olan Aslan’ın bu transfer için ne yapacağı merak konusu oldu

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da bir taraftan futbolcu ücretlerinin indirilmesi gündemdeki yerini korurken, diğer taraftan da daha önce anlaşma sağlanan oyuncuların durumu tartışma konusu oldu.

Bunların başında da, 4 ay önce prensip anlaşmasına varılan Demir Grup Sivasspor’un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş geliyor. Galatasaray, 2 milyon euro karşılığında anlaştığı Mert Hakan Yandaş ile el sıkışmış, sözleşme yapıldığında Türk Lirası karşılığı baz alınacağı dile getirilmişti. Yıldız futbolcunun yıllık ücreti bu tarihten sonra dövizdeki artışla 13 milyon liradan 15 milyon liranın üzerine çıktı. Dövizdeki tırmanma nedeniyle Mert Hakan’a 2 milyon lira daha fazla ödeyecek olan sarı-kırmızılıların planları da altüst oldu.

İndirim istenecek mi?
Mevcut takımdan indirim isteyen Galatasaray Yönetimi’nin, yeni futbolculardan bu konuda talepte bulunup bulunmayacakları tartışılmaya başlandı. Sarı-kırmızılıların, Mert Hakan ile yapılan anlaşmayı en azından Türk Lirası üzerinden aralık ayındaki rakama çekmek istediği belirtildi.

G.Saray’da Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takım maaş bütçesini 10 milyon euro aşağı çekmek istediklerini açıklamıştı. Bu noktada sarı-kırmızılıların, gelecek sezon için anlaştığı isimlerin ücretlerini de yeniden gözden geçirecekleri dile getirildi.

Galatasarayda Mert Hakan çıkmazı Anlaşıldı ama...

Galatasarayda Mert Hakan çıkmazı Anlaşıldı ama...

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