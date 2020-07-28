Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı
28.07.2020 - 21:22 |

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı
ABONE OL

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun olağan haftalık toplantısı Mustafa Cengiz'in başkanlığında gerçekleştirildi. 

Bayram öncesi gerçekleştirilen ve gündeme dair konuların ele alındığı yönetim kurulu toplantısı sonrasında başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı.

Galatasarayda Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı

Jesse Sekidika Kimdir?

 

    Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS açıklaması
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir Riva'da toplantı yapacak!
      Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir Riva'da toplantı yapacak!
    2. Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!
      Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!
    3. Fenerbahçe, Brahim Darri transferini bitirdi!
      Fenerbahçe, Brahim Darri transferini bitirdi!
    4. Ahmet Ağaoğlu: "CAS kararı hafta sonuna kadar çıkar"
      Ahmet Ağaoğlu: "CAS kararı hafta sonuna kadar çıkar"
    5. Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör için tarih verdi!
      Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör için tarih verdi!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de Medya Sorumluluğuna Alper Yemeniciler getirildi!

    Fenerbahçe'de Medya Sorumluluğuna Alper Yemeniciler getirildi!

    Berna Gözbaşı: "Beni çok duygulandırdı"

    Berna Gözbaşı: "Beni çok duygulandırdı"

    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı PFDK'ya sevk edildi!

    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı PFDK'ya sevk edildi!

    TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor'da yardımcı antrenörün koronavirüs testi pozitif çıktı

    TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor'da yardımcı antrenörün koronavirüs testi pozitif çıktı

    Sıradaki Haber