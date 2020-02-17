Galatasaray'da Mustafa Kapı süresiz kadro dışı bırakıldı

Galatasaray alt yapısında forma giyen Mustafa Kapı süresiz kadro dışı bırakıldı.

İşte o açıklama:

"Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."