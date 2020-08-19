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19.08.2020 - 13:53 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı, 22 Ağustos'ta yapılacak

Galatasaray Kulübünün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısının 22 Ağustos Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.

Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı, 22 Ağustos'ta yapılacak
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak toplantı, video konferans yöntemi ile yapılacak.

Toplantıda, Galatasaray Sportif AŞ ve futbol şubesindeki son gelişmeler ile ertelenen olağan yıllık genel kurul toplantısının yapılabilme imkanlarının yanı sıra kulübü ilgilendiren güncel konular görüşülecek.

Galatasarayda olağan divan kurulu toplantısı, 22 Ağustosta yapılacak

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