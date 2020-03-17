17.03.2020 - 16:21 |
Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu
Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlanan Ömer Bayram'ın sağ elinden ameliyat olduğunu açıkladı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Ömer Bayram, Süper Lig’de oynanan Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle bugün sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital’da başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Kulüp doktorumuz Dr. Öğr. Üyesi Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavisi sağlık heyetimiz tarafından sürdürülecektir.
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