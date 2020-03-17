Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu
17.03.2020 - 16:21 |

Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu

Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlanan Ömer Bayram'ın sağ elinden ameliyat olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Ömer Bayram, Süper Lig’de oynanan Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle bugün sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital’da başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Kulüp doktorumuz Dr. Öğr. Üyesi Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavisi sağlık heyetimiz tarafından sürdürülecektir.

Galatasarayda Ömer Bayram ameliyat oldu

Eder, Portekiz'e EURO 2016 şampiyonluğunu böyle getirmişti...

Başakşehirli Ponck'tan ilginç hareketler...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ünlü futbolculardan vatandaşlar için 'corona virüs' mesajı

Ünlü futbolculardan vatandaşlar için 'corona virüs' mesajı

Galatasaray'dan corona virüs tedbiri

Galatasaray'dan corona virüs tedbiri

Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması

Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması

CEV, koronavirüs nedeniyle voleybol organizasyonlarını erteledi

CEV, koronavirüs nedeniyle voleybol organizasyonlarını erteledi

Sıradaki Haber