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17.03.2020 - 07:16 | | Fanatik

Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oluyor

Beşiktaş maçında yere düştüğü pozisyonda sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram, önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak. Tecrübeli futbolcu, ameliyat sonrası bir süre takımdan uzak kalacak.

Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oluyor

Galatasaray, Ömer Bayram’ın önceki akşam oynanan Beşiktaş derbisinde elinin kırıldığını ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten oyuncunun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Ömer Bayram’ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram’ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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Tecrübeli futbolcu, bu operasyonun ardından bir süre takımdan ayrı kalacak. Ömer’in geri dönüş süreciyle ilgili net bilgi, operasyonun ardından sağlık ekibi tarafından verilecek.

Galatasarayda Ömer Bayram ameliyat oluyor

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