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04.05.2020 - 23:03 | | AA

Galatasaray'da "online" divan kurulu ertelendi

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nde, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle "online" yapÄ±lmasÄ± planlanan divan kurulu toplantÄ±sÄ± ertelendi.Â

Galatasaray'da "online" divan kurulu ertelendi

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nde, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle "online" yapÄ±lmasÄ± planlanan divan kurulu toplantÄ±sÄ± ertelendi.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n divan kurulu baÅŸkanÄ± EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu, kiÅŸisel Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Ãœyelerimizin bu zorlu koronavirÃ¼s salgÄ±n sÃ¼recinde bilgilenmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla Zoom video konferans Ã¼zerinden bu cumartesi (9 MayÄ±s) yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z divan kurulu 23 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ne ertelenmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.

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