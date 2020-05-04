04.05.2020 - 23:03 | | AA
Galatasaray'da "online" divan kurulu ertelendi
Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nde, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle "online" yapÄ±lmasÄ± planlanan divan kurulu toplantÄ±sÄ± ertelendi.Â
Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nde, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle "online" yapÄ±lmasÄ± planlanan divan kurulu toplantÄ±sÄ± ertelendi.Â
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n divan kurulu baÅŸkanÄ± EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu, kiÅŸisel Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Ãœyelerimizin bu zorlu koronavirÃ¼s salgÄ±n sÃ¼recinde bilgilenmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla Zoom video konferans Ã¼zerinden bu cumartesi (9 MayÄ±s) yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z divan kurulu 23 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ne ertelenmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.
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