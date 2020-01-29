Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Onyekuru ile Andone takımla çalıştı
29.01.2020 - 16:23 | | AA

Galatasaray'da Onyekuru ile Andone takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sıtma teşhisi konulduktan sonra tedavisinden dolayı bir süre takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru ile sakatlığını atlatan Florin Andone, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Galatasaray'da Onyekuru ile Andone takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenmanda ilk olarak salonda core stabilizasyon çalışması yapıldı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi ve dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Onyekuru ile Andone takımla çalıştı
Antrenmanda Henry Onyekuru, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Florin Andone, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde yükleme çalışması gerçekleştirdi.

Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi’nin yanı sıra, sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilen Ahmet Çalık günü tedaviyle tamamladı.
Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Galatasarayda Onyekuru ile Andone takımla çalıştı

Manoel Messias, Trabzon'a geldi
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük ile anlaştı!

37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük ile anlaştı!

Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

Sıradaki Haber